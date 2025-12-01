حرس حدود ينبع ينقذ طفلة يمنية من الغرق أثناء السباحة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، طفلة يمنية من الغرق أثناء ممارستها السباحة، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة لها، ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
ودعت المديرية العامة لحرس الحدود المتنزهين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والتقيد بالسباحة في المواقع المخصصة لذلك، مشددة على أهمية الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.