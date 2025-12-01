حرس حدود ينبع ينقذ طفلة يمنية من الغرق أثناء السباحة

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود المتنزهين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والتقيد بالسباحة في المواقع المخصصة لذلك، مشددة على أهمية الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.