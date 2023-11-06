مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي تتجاوز حاجز الـ6 ملايين ريال في الليلة الـ25

تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي حاجز الـ 6 ملايين ريال في الليلة الـ25 من ليالي المزاد, الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.
وعُرضت، اليوم، 4 صقور على منصة المزاد، وتم بيعها بمبلغ 319 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات 6 ملايين وأربعة آلاف ريال.
وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح الرايس، للطاروحين مروان وراكان الحربي، وبدأت المزايدة عليه بـ40 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 71 ألف ريال.
بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الليث، للطاروحين محمد وسعود المزيني، وبيع بمبلغ 116 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح ينبع (الحنو)، للطاروح خليل الجهني، وتم بيعه بمبلغ 52 ألف ريال.
وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع شاهين فرخ، طرح الشعلان، للطاروح سعود الجهني، وتم بيعه بمبلغ 80 ألف ريال.
ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء، كما يوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين.
ويجري المزاد على الصقر بشكل مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.