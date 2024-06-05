OPPO تطلق مسابقتها العالمية لجوائز التصوير الفوتوغرافي في المملكة تمكيناً للمستخدمين من التقاط أروع الصور لروح الحياة في السعودية وجوهرها الفريد

تضمنت ”جولة التصوير العربية“ في المغرب، دعوة أوبو لمؤثري التقنية وخبراء تصوير من عدة دول حول العالم من ضمنها المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذه المسيرة. حيث شارك من المملكة أحمد الزهراني، أحد أبرز مؤثري التقنية، مؤسس ورئيس موقع وحسابات سعودي أندرويد"Saudi Android" على الشبكات الاجتماعية، حيث قام بتوثيق هذه الرحلة من خلال التقاط العديد من الصور الساحرة باستخدام هواتف أوبو، وعبّر قائلا: "في مدن مليئة بالجمال والألوان مثل كازابلانكا، طنجة، وشفشاون، استخدمت هاتف أوبو Find X7 Ultra لالتقاط هذه الصور الرائعة. صور تجسد سحر المدن المغربية وتبرز تميزها الثقافي والفني، مستعرضة الطبيعة وجمال العمارة التقليدية والألوان الزاهية التي تميز كل زاوية و كل ركن". وأضاف أحمد " أحث عشّاق التصوير بالهاتف المحمول في المملكة على المشاركة في مسابقة أوبو لجوائز التصوير الفوتوغرافي لهذا العام، حيث سيحظى الفائزون بفرصة للانضمام إلى مجتمع جوائز أوبو للتصوير الفوتوغرافي، وربما الفوز بجائزة أوبو لمصور العام! فضلاً عن تقديم أعمالهم وزيادة فرص تأثيرهم في مجتمع التصوير الفوتوغرافي.