OPPO تطلق مسابقتها العالمية لجوائز التصوير الفوتوغرافي في المملكة تمكيناً للمستخدمين من التقاط أروع الصور لروح الحياة في السعودية وجوهرها الفريد

أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، عن إقامة نسختها المحلية الأولى من مسابقتها العالمية لجوائز التصوير الفوتوغراف في المملكة، ليتمكن مستخدمو الهواتف الذكية من الإبداع في التعبير عن الحياة في السعودية وأجوائها المميزة والتقاط أروع الصور باستخدام هواتف أوبو.
وبعنوان "تخيل لحظتك" تقام أول نسخة سعودية من مسابقة (imagine IF) العالمية لجوائز التصوير الفوتوغرافي 2024 عبر أربع فئات هي: تصوير المناظر الطبيعية، والإضاءة، والصور الشخصية، والصور الجماعية.
وتهدف كل فئة من فئات الجوائز لإلهام المستخدمين نحو مشاركة أفضل القصص المصورة والمشاعر الملتقطة من خلال عدسات هواتف أوبو وعرضها أمام العالم، و يشمل ذلك تنوع وتفرد الطبيعة الخلابة في المملكة العربية السعودية، ودور الإضاءة في إظهار الجمال المعماري التراثي والحديث، وتفاصيل الوجوه الإنسانية وما ترويه من قصص وتعابير، وكذلك العمق الروحي والثقافي الإسلامي كجزء أصيل من القيم الروحانية والتراث في المملكة.
ويمكن التقديم للمشاركة في مسابقة أوبو لجوائز التصوير الفوتوغرافي حتى يوم 28 يوليو 2024. وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة صفحة المسابقة على الموقع الرسمي لـ أوبو – السعودية. من خلال الرابط
ويجب أن تكون الصور المشاركة في المسابقة ملتقطة بأي من هواتف أوبو. علماً بأن الصور تقبل بصيغ JPG-JPEG-PNG-DNG-HEIC-HEIF فقط. ولا تقبل الصور بعرض أقل من 1000 بيكسل فيما يجب ألا يقل حجم الصورة الواحدة عن 1M وأن لا يتجاوز 20M.
ولا يجب أن تكون الصور قد خضعت للتعديل بواسطة برامج مثل "فوتوشوب" أو "لايت رووم". فيما يسمح بالرتوش البسيطة في معالجة الصور، كتعديل السطوع والتباين وتوازن اللون الأبيض وتشبع الألوان وغيرها. ولا يسمح بالصور المركبة التي تغير من المحتوى الأصلي للصورة. كما يجب أن تكون الصور المقدمة متسقة مع طابع المسابقة لكي تؤخذ في الاعتبار ضمن ترشيحات مسابقة أوبو لجوائز التصوير الفوتوغرافي. ويجب أن يصاحب كل صورة عنواناً ووصفاً توضيحياً.
ويمكن لجميع سكان المملكة المشاركة في هذه المسابقة من خلال متابعة صفحات أوبو – السعودية (@OPPOSaudi) عبر منصات التواصل الاجتماعي ومشاركة الصور مع الهاشتاغ #OPPOimagineIF.
وتتيح مسابقة أوبو لجوائز التصوير الفوتوغرافي عالمياً فرصة الفوز بجوائز قيمة تتضمن جائزة نقدية كبرى بقيمة 24 ألف دولار أميركي أي مايعادل 90 ألف ريال سعودي، وقائمة بأرقى منتجات أوبو المصنعة خصيصاً لهواة التصوير الفوتوغرافي، مع فرصة المشاركة وعرض الصور في معرض باريس للصور (Paris Photo).
كجزء من مبادرة ” Imagine If “ المجتمعية من أوبو، تقدم أوبو مؤخراً ''جولة التصوير العربية -Arabia Imaging Tour'' في المغرب. بقيادة مدير تكنولوجيا التصوير في أوبو، حيث يتم أخذ المشاركون في رحلة لتجربة براعة الكاميرا في هواتف أوبو أثناء استكشاف الطرق المذهلة في المغرب. من خلال رحلة ”جولة التصوير العربية“، والتي تهدف أوبو من خلالها إلى تعزيز التواصل بشكل أعمق مع جمهورها من خلال الاحتفال بفن التصوير بالهاتف المحمول.
تضمنت ”جولة التصوير العربية“ في المغرب، دعوة أوبو لمؤثري التقنية وخبراء تصوير من عدة دول حول العالم من ضمنها المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذه المسيرة. حيث شارك من المملكة أحمد الزهراني، أحد أبرز مؤثري التقنية، مؤسس ورئيس موقع وحسابات سعودي أندرويد"Saudi Android" على الشبكات الاجتماعية، حيث قام بتوثيق هذه الرحلة من خلال التقاط العديد من الصور الساحرة باستخدام هواتف أوبو، وعبّر قائلا: "في مدن مليئة بالجمال والألوان مثل كازابلانكا، طنجة، وشفشاون، استخدمت هاتف أوبو Find X7 Ultra لالتقاط هذه الصور الرائعة. صور تجسد سحر المدن المغربية وتبرز تميزها الثقافي والفني، مستعرضة الطبيعة وجمال العمارة التقليدية والألوان الزاهية التي تميز كل زاوية و كل ركن". وأضاف أحمد " أحث عشّاق التصوير بالهاتف المحمول في المملكة على المشاركة في مسابقة أوبو لجوائز التصوير الفوتوغرافي لهذا العام، حيث سيحظى الفائزون بفرصة للانضمام إلى مجتمع جوائز أوبو للتصوير الفوتوغرافي، وربما الفوز بجائزة أوبو لمصور العام! فضلاً عن تقديم أعمالهم وزيادة فرص تأثيرهم في مجتمع التصوير الفوتوغرافي.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي نسختها الثانية عالمياً هذا العام، تقدم المسابقة نخبة من الخبراء العالميين ضمن لجنة تحكيم تشمل مصورين مرموقين ورموزاً شهيرة في عالم التصوير الفوتوغرافي لتقييم الأعمال المشاركة في المسابقة والمتنافسة على الجائزة الكبرى بقيمة 24 ألف دولار وفرص الظهور الإعلامي العالمي للأعمال الإبداعية.
ولمساعدة المشاركين على إبراز أفضل ما لديهم من مواهب في التصوير، تقدم أوبو عدداً من الفعاليات تشمل ورشة عمل OPPO Imagine If، ومجتمع OPPO Imagine If، وأكاديمية OPPO Imagine If، وذلك لتمكين المشاركين من التفاعل مع أفضل المصورين العالميين والتعلم والاستفادة من خبراتهم ومناقشة أفكارهم حول أحدث الأفكار في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية.
كانت مسابقة أوبو لجوائز التصوير الفوتوغرافي قد اجتذبت في عام 2023 أكثر من 700 ألف مشارك ومشاركة من مستخدمي هواتف أوبو في 51 دولة ومنطقة حول العالم. كما كانت أوبو هي العلامة التجارية الوحيدة للهواتف الذكية التي شاركت في أسبوع باريس للصور 2023، حيث قدمت أوبو سلسلة من الصور المتفردة تضمنت أعمالاً لمصورين عالميين وأعمال رائعة فازت بمسابقة أوبو لجوائز التصوير الفوتوغرافي، بما يعزز من قدرات المخيلة الإبداعية للمصورين بالهواتف الذكية وتقديم أعمالهم أمام جمهور أكبر عالمياً.
ولطالما امتازت أوبو بريادة التصوير بالهواتف الذكية، إذ تحظى بتقدير كبير من المحترفين والجمهور على حد سواء. وفي عام 2024، جاء تقديم هاتف (OPPO Find X7 Ultra) كأول هاتف في العالم يضم أربع كاميرات رئيسية وعدستي بيروسكوب بجانب نظام الكاميرا الجديد كلياً (HyperTone). وفي الوقت ذاته، تشتهر هواتف أوبو من طراز (OPPO Reno Series) بمسمى "خبير البورتريه" كما تحظى بأكثر من 72 مليون مستخدم عالمياً.
وكرائد في التصوير بالهواتف الذكية، تقود أوبو طفرة في تعزيز جماليات التصوير وذلك بالاعتماد على الأسس الحرفية لصناعة التصوير والمواصفات التقنية. ويسمح هذا المسار بالوصول إلى عملية تقنية تعزز من جماليات التصوير من وجهة نظر المستخدمين.