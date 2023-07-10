فلاورد تطور عملياتها في إدارة الموارد البشرية بالتعاقد مع SAP

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا التطبيق ميزة الامتثال القانوني الآلي الذي سيقوم بتنبيه الشركة بشكل فوري عن أحدث التغييرات القانونية، وستعمل فلاورد على الاستفادة الكاملة من هذا التطبيق للبقاء على اطلاع تام، نظرًا لكونها شركة تعمل في تسعة دول.