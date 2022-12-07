بالفيديو.. الطيارون السعوديون يرسمون لوحة فنية في الأجواء ترحيباً بالرئيس الصيني

حظي الرئيس الصيني شي جينبينغ باستقبال لافت من المملكة، بدأ من الأجواء عقب هبوط طائرته في مطار الملك خالد الدولي، حيث كان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقدمة مستقبليه.