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بالفيديو.. الطيارون السعوديون يرسمون لوحة فنية في الأجواء ترحيباً بالرئيس الصيني

وصف سفير بكين لدى الرياض الاستقبال بأنه حافل ومشرف
بالفيديو.. الطيارون السعوديون يرسمون لوحة فنية في الأجواء ترحيباً بالرئيس الصيني
محمد صُبح
محمد صُبح

حظي الرئيس الصيني شي جينبينغ باستقبال لافت من المملكة، بدأ من الأجواء عقب هبوط طائرته في مطار الملك خالد الدولي، حيث كان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقدمة مستقبليه.

ووصف سفير الصين لدى المملكة، وممثلها لدى منظمة التعاون الإسلامي‎‎‎ تشان وابينغ، حفاوة الاستقبال بالقول عبر حسابه في "تويتر": "استقبلت المملكة الصديقة فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ استقبالاً حافلاً مشرفاً".

وأضاف "وابينغ": "بدء الاستقبال في الأجواء، فأبدع الطيارون السعوديون في رسم لوحة فنية في سماء المملكة على شكل العلم الصيني".

وأعرب السفير الصيني عن شكره على حسن استضافة المملكة للرئيس شي جينبينغ، ونشر مقطع فيديو للوحة التي رسمها الطيارون السعوديون للعلم الصيني.

شي جين بينج
الرئيس الصيني في الرياض 2022

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