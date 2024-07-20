‫مُنحت الجنسية السعودية.. العالمة الأمريكية السنغافورة الأصل "جاكي يي رو ينغ" واحدة من أبرز 100 مهندس في العصر الحديث

ضمن نخبة العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة الذين صدرت الموافقة السامية الكريمة على منحهم الجنسية السعودية، في بدايات شهر يوليو الجاري، جاء اسم بارز في مجال الهندسة الحيوية، والتطوير في الكثير من المجالات العلمية وخاصة الطب، حيث صدرت الموافقة السامية الكريمة على منح الجنسية السعودية للعالمة الأميركية السنغافورية الأصل جاكي يي رو ينغ.
العالمة السعودية جاكي يي رو ينغ سبق وتم اختيارها من قبل الإصدار السنوي "500 مسلم 500 Muslim" لسنوات متتالية منذ عام 2012 كواحدة من أكثر 500 مسلم تأثيرًا في العالم.
كما تم اختيارها كواحدة من “أبرز مائة مهندس في العصر الحديث“ من قبل المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين بمناسبة احتفائه بالذكرى المئوية.
وكانت العالمة السعودية من بين أوائل من انضم إلى قائمة مشاهير النساء في سنغافورة، كما ترأست تحرير المؤسِسة لـمجلة “نانو تودايNano Today“.
الجدير بالذكر أن الموافقة السامية الكريمة على منح الجنسية السعودية للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية سيعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة بإذن الله، تماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.
وتأتي الموافقة امتدادًا لاهتمام المملكة باستقطاب أبرز الكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة، ممن تشكل مجالاتهم إضافة نوعية لجهود التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والابتكار في المملكة.