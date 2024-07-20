‫مُنحت الجنسية السعودية.. العالمة الأمريكية السنغافورة الأصل "جاكي يي رو ينغ" واحدة من أبرز 100 مهندس في العصر الحديث

ضمن نخبة العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة الذين صدرت الموافقة السامية الكريمة على منحهم الجنسية السعودية، في بدايات شهر يوليو الجاري، جاء اسم بارز في مجال الهندسة الحيوية، والتطوير في الكثير من المجالات العلمية وخاصة الطب، حيث صدرت الموافقة السامية الكريمة على منح الجنسية السعودية للعالمة الأميركية السنغافورية الأصل جاكي يي رو ينغ.