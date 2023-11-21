الحدث الرياضي الوطني الأكبر.. أمير الرياض يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

تسلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، التي تستضيفها العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الثالث عشر من جُمادى الأولى؛ الموافق 27 نوفمبر 2023، التي تعد أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، من جانب الأعداد المشاركة، ومبالغ الجوائز التي ستمنح للفائزين، وعدد الرياضات المقامة.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: "إن هذه الفعاليات مفيدة والمملكة تستطيع أن تنجزها بشكل جيد في كل المجالات، ونحن نفخر بقيادتنا ملكاً وولي عهد وشعباً، وأيضاً وزارة الرياضة وعلى رأسها وزير الرياضة والشباب العاملين معه، ونرجو لهم جميعاً التوفيق في إيصال هذه الألعاب الى المستوى الراقي".
يُذكر أن دورة الألعاب السعودية 2023 تتيح الفرصة أمام الموهوبين كافة؛ للمشاركة في 53 رياضة فردية وجماعية مختلفة، وبجوائز غير مسبوقة على مستوى المنطقة، وبشكل يسهم في إبراز المواهب الوطنية وإيجاد فرص التنافس وتنمية الأهداف الاحترافية للمواهب الوطنية.
ويشارك في النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية أكثر من 6000 رياضي ورياضية، يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافس الرياضيون هذا العام في أكثر من 230 منافسة ضمن 53 رياضة فردية وجماعية تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، واستحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.