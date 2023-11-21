الحدث الرياضي الوطني الأكبر.. أمير الرياض يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

تسلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، التي تستضيفها العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الثالث عشر من جُمادى الأولى؛ الموافق 27 نوفمبر 2023، التي تعد أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، من جانب الأعداد المشاركة، ومبالغ الجوائز التي ستمنح للفائزين، وعدد الرياضات المقامة.