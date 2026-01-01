شاهد.. أطفال يرتدون الأزياء التراثية في "هذي جازان"

في مشهد يعكس عمق الارتباط بالموروث الثقافي، لفت الأطفال الأنظار خلال فعالية «هذي جازان» بارتدائهم الأزياء التراثية، مجسّدين لوحة إنسانية تجمع بين أصالة الماضي وثقة الحاضر، في رسالة تعبّر عن استمرارية الهوية نحو المستقبل.