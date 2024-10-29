محليات

سفير المملكة لدى ألبانيا: برنامج زيارات أئمة الحرمين يُسهم في نشر رسالة الإسلام السمحة

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي
تم النشر في

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا وغير المقيم في الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي؛ أن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يهدف إلى توطيد العلاقات بين المملكة والمجتمعات الإسلامية حول العالم، ويُسهم في نشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز الاعتدال والوسطية.

وأكّد أن الزيارة الرسمية لإمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا؛ لدولة الجبل الأسود، التي شملت افتتاح مسجد هادروفيتش في العاصمة بودغوريتشا، إلى جانب لقاءاته بالشخصيات الإسلامية، تشكّل نموذجاً للتواصل الإسلامي المُثمر وتعكس اهتمام المملكة ودورها في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية والتلاحم بين الشعوب.

سفير خادم الحرمين الشريفين
ألبانيا
فيصل بن غازي حفظي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org