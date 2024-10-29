سفير المملكة لدى ألبانيا: برنامج زيارات أئمة الحرمين يُسهم في نشر رسالة الإسلام السمحة

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا وغير المقيم في الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي؛ أن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يهدف إلى توطيد العلاقات بين المملكة والمجتمعات الإسلامية حول العالم، ويُسهم في نشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز الاعتدال والوسطية.