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"الخليوي": الأحد المقبل موعد دخول الوسم.. معتدل في النهار بارد ليلاً.. وأمطار متوقعة

التوقعات تشير لوجود حالات مطرية في الثلث الأخير من أكتوبر وبدايات نوفمبر
زاهي الخليوي
زاهي الخليوي
عويد التومي
عويد التومي

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء زاهي الخليوي أن موسم "الوسم" سيبدأ -بمشيئة الله- يوم الأحد القادم 20 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 16 أكتوبر من كل عام.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": يستمر "الوسم" 52 يومًا، مقسمة على أربعة نجوم، مدة كل منها 13 يومًا، وهي: العواء، والسماك، والغفر،والزبانا. وفي "الوسم" يكون الجو باردًا في الليل، ومعتدلاً نسبيًّا في النهار، ويميل إلى البرودة كلما قارب الوسم على الانتهاء.

وأضاف: يقسِّم العامة "الوسم" إلى قسمين: ثروي وجوزاوي نسبة إلى نجم الثريا ونجم الجوزاء. وقد سُمي "الوسم" بهذا الاسم لأن المطر النازل فيه -بإذن الله- يسم الأرض بالخضرة، ومطره نافع بإذن الله، مُنبت للأعشاب البرية والفقع "الكمأة"؛ لتصبح به الأرض لوحة فنية.

وأكمل: في "الوسم" تبدأ هجرات الطيور؛ ففي 16 أكتوبر تنطلق هجرة طيور الحبارى والكروان والدرج، وفي 22 نوفمبر تهاجر طيور القطا، وفي 1 من ديسمبر تبدأ طيور الكدري بالهجرة.

وتابع: بانتهاء "الوسم" في 6 ديسمبر ينتهي فصل الخريف (92 يومًا)؛ ليبدأ فصل الشتاء (91 يومًا)، وأوله "مربعانية الشتاء" التي تستمر لمدة 39 يومًا.

ولفت "الخليوي" إلى أن التوقعات المبدئية تشير إلى وجود حالات مطرية -بإذن الله- في الثلث الأخير من أكتوبر وبدايات نوفمبر، نفع الله بها البلاد والعباد.

زاهي الخليوي
أمطار الوسم
الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء
موسم الوسم

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