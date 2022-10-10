"الخليوي": الأحد المقبل موعد دخول الوسم.. معتدل في النهار بارد ليلاً.. وأمطار متوقعة

وقال "الخليوي" لـ"سبق": يستمر "الوسم" 52 يومًا، مقسمة على أربعة نجوم، مدة كل منها 13 يومًا، وهي: العواء، والسماك، والغفر،والزبانا. وفي "الوسم" يكون الجو باردًا في الليل، ومعتدلاً نسبيًّا في النهار، ويميل إلى البرودة كلما قارب الوسم على الانتهاء.