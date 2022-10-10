"الخليوي": الأحد المقبل موعد دخول الوسم.. معتدل في النهار بارد ليلاً.. وأمطار متوقعة

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء زاهي الخليوي أن موسم "الوسم" سيبدأ -بمشيئة الله- يوم الأحد القادم 20 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 16 أكتوبر من كل عام.
وقال "الخليوي" لـ"سبق": يستمر "الوسم" 52 يومًا، مقسمة على أربعة نجوم، مدة كل منها 13 يومًا، وهي: العواء، والسماك، والغفر،والزبانا. وفي "الوسم" يكون الجو باردًا في الليل، ومعتدلاً نسبيًّا في النهار، ويميل إلى البرودة كلما قارب الوسم على الانتهاء.
وأضاف: يقسِّم العامة "الوسم" إلى قسمين: ثروي وجوزاوي نسبة إلى نجم الثريا ونجم الجوزاء. وقد سُمي "الوسم" بهذا الاسم لأن المطر النازل فيه -بإذن الله- يسم الأرض بالخضرة، ومطره نافع بإذن الله، مُنبت للأعشاب البرية والفقع "الكمأة"؛ لتصبح به الأرض لوحة فنية.
وأكمل: في "الوسم" تبدأ هجرات الطيور؛ ففي 16 أكتوبر تنطلق هجرة طيور الحبارى والكروان والدرج، وفي 22 نوفمبر تهاجر طيور القطا، وفي 1 من ديسمبر تبدأ طيور الكدري بالهجرة.
وتابع: بانتهاء "الوسم" في 6 ديسمبر ينتهي فصل الخريف (92 يومًا)؛ ليبدأ فصل الشتاء (91 يومًا)، وأوله "مربعانية الشتاء" التي تستمر لمدة 39 يومًا.
ولفت "الخليوي" إلى أن التوقعات المبدئية تشير إلى وجود حالات مطرية -بإذن الله- في الثلث الأخير من أكتوبر وبدايات نوفمبر، نفع الله بها البلاد والعباد.