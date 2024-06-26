رسالة "حج بلا تصريح" وصلت للجميع.. "الجميعة": لن يكون هناك حاج غير نظامي بعد اليوم

ويضيف الكاتب: "ندرك كسعوديين أن هذا الواجب المقدّس الذي نؤديه بلا منّة ولا أذى هو ما شرّفنا الله به حكومة وشعباً، ونعتز بذلك، وهي مسؤولية كبرى نتحمّل تبعاتها وتحدياتها، وأخطرها اليوم ما يُثار في وسائل التواصل الاجتماعي من مأجورين مسيسين لأهداف مكشوفة، ومأزومين بحقدهم وحسدهم، ومتلونين في مواقفهم وتوجهاتهم، وهذه الحملة المسعورة التي لا تزال تمارس الكذب والتضليل ستبقى موجودة، وستنشط قبل وأثناء وبعد كل موسم حج، ولكن تعوّدنا نحن في المملكة على المُضي للأمام، وتطوير خططنا التي بدأت من الآن للعام المقبل، واستثمار التقنيات لتسهيل رحلة الحج، وتقديم كل ما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن".