الصفقة الأولى من نوعها.. "شفروليه" توقع اتفاقية مع شركة تأجير لتوفير 25 سيارة كهربائية

قامت شركة "التوكيلات العالمية للسيارات"، وكيل "شفروليه" المعتمَد في المملكة العربية السعودية، بتوقيع اتفاقية مع شركة "سيكست السعودية لتأجير السيارات" لتوفير 25 سيارة من نوع "شفروليه بولت EUV" الكهربائية.
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من سعي "شفروليه" المستمر لتعزيز الوعي حول أهمية تبنّي استخدام المركبات الكهربائية على نطاق واسع.
وتعتبر هذه الصفقة الأولى من نوعها لسيارة كهربائية من "شفروليه" في المملكة، وهو ما يعزّز استراتيجية "الكل معنا" التي تعتمدها شركة "جنرال موتورز"، والتي تسعى من خلالها لتوفير المجموعة الأوسع من المركبات الكهربائية في المنطقة ضمن علامات "شفروليه"، "جي إم سي" و"كاديلاك".
تأتي الصفقة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تدعم التحوُّل نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجدّدة، والتشجيع الذي تحظى به الشركات لتبنّي السياسات وتوفير المنتَجات والحلول التي تهدف لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة، ومواكبة لجهود المملكة في تحقيق هذه التطلُّعات، فإن شركة "جنرال موتورز" تسعى لإطلاق 13 طرازًا كهربائيًا في أسواق الشرق الأوسط بحلول العام 2025، بحيث توفر بذلك المزيد من الخيارات لتحفيز السائقين على التحوُّل نحو المركبات الكهربائية.
وتم تسليم الدفعة الأخيرة من مركبات "شفروليه بولت EUV" إلى شركة "سيكست" خلال حفل أقيم بهذه المناسَبة في مقر شركة "التوكيلات العالمية" بمدينة جدة، بحضور خالد أبو شعبان، مدير عام التوكيلات العالمية للسيارات - "شفروليه" و"جي إم سي"، وعدي يونس مدير سلسلة التوريد ومشاريع الشركات لدى "سيكست" في السعودية.
حول هذا، قال أبوشعبان: "نحن ملتزمون بتوفير حلول نقل مستدامة وعالية الاعتمادية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية التي تُعتبَر أحد الأسواق الاستراتيجية الأهم لدى "جنرال موتورز" في الشرق الأوسط، نحن فخورون لكون هذه الصفقة هي الأولى لسيارة كهربائية من "شفروليه" في السعودية، وهذا يُظهِر التزامنا بتوفير وسائل نقل تعمل بالطاقة النظيفة لعملائنا دون المساوَمة أبدًا على الأداء."
بدوره، قال "يونس": "تماشيًا مع مبادَراتنا الاستراتيجية نحو خدمة عملائنا عبر توفير وسائل نقل مع صفر انبعاثات كربونية، تم اختيار علامة "شفروليه"، وطرازها "بولت EUV"؛ لكونها واحدة من العلامات التجارية البارزة مع سمعة ممتازة ومستويات اعتمادية معروفة، ويُمثِّلها أحد أبرز وأعرق وكلاء السيارات في المملكة."
تتميّز "شفروليه بولت EUV" بكونها توفّر مساحة كافية للركّاب والحمولة في منطقة معروفة بحبّها للمركبات الكبيرة، وتتمتّع "شفروليه بولت EUV" بمدى قيادة كهربائي يُعتبر من الأفضل بفئته، وبالتالي فإن مرّات إعادة شحنها تُماثِل حاجة السيارة العادية لإعادة التزوُّد بالوقود، مما يجعلها المركبة الكهربائية الأنسب التي تتلاءم مع كافة أساليب الحياة.