الصفقة الأولى من نوعها.. "شفروليه" توقع اتفاقية مع شركة تأجير لتوفير 25 سيارة كهربائية

تأتي الصفقة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تدعم التحوُّل نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجدّدة، والتشجيع الذي تحظى به الشركات لتبنّي السياسات وتوفير المنتَجات والحلول التي تهدف لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة، ومواكبة لجهود المملكة في تحقيق هذه التطلُّعات، فإن شركة "جنرال موتورز" تسعى لإطلاق 13 طرازًا كهربائيًا في أسواق الشرق الأوسط بحلول العام 2025، بحيث توفر بذلك المزيد من الخيارات لتحفيز السائقين على التحوُّل نحو المركبات الكهربائية.