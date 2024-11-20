خلال 2023.. إجمالي إنتاج الحليب الخام في مزارع الأبقار بلغ 2.8 مليار لتر

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية لعام 2023م في المملكة؛ حيث أظهرت نتائج النشرة أن إجمالي إنتاج الحليب الخام في مزارع الأبقار وصل إلى 2.8 مليار لتر، وبلغ إجمالي عدد الأبقار الحلوب في المشاريع الزراعية المتخصصة لمزارع الأبقار 234 ألف بقرة حلوب؛ حيث جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث كمية إنتاج الحليب الخام؛ إذ بلغ إنتاجها منه 1.6 مليار لتر، تليها في المرتبة الثانية المنطقة الشرقية بقيمة إنتاج بلغت مليار لتر.
وأفادت نتائج النشرة بأن إجمالي عدد الأغنام بلغ 29.4 مليون رأس، وبلغ إجمالي عدد الضأن 22 مليون رأس، كانت نسبة الذكور منها 19.3% بينما كانت نسبة الإناث 80.7%، وبلغ إجمالي عدد الماعز 7.4 ملايين رأس؛ فيما بلغ إجمالي عدد الإبل 2.2 مليون رأس، وكانت نسبة الإبل التي أعمارها أقل من أربع سنوات 32%؛ في حين بلغت نسبة الإبل التي أعمارها أربع سنوات فأكثر 68% من إجمالي الإبل.
وعلى صعيد آخر أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية لعام 2023م في المملكة أن إجمالي كمية الدجاج اللاحم المنتج بلغ أكثر من 1.1 مليون طن على مستوى المناطق الإدارية، وقد جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث كمية إنتاج الدجاج اللاحم؛ حيث بلغ إنتاجها منه 282 ألف طن؛ بينما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 185 ألف طن، تليها منطقة حائل في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 171 ألف طن؛ فيما بلغ إنتاج بيض المائدة 7.9 مليارات بيضة في مزارع الدجاج البياض، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بكمية إنتاج بلغت 3 مليارات بيضة، تليها في المرتبة الثانية منطقة مكة المكرمة بكمية إنتاج بلغت 1.4 مليار بيضة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بكمية إنتاج بلغت 1 مليار بيضة، من إجمالي عدد بيض المائدة المنتج في المملكة في عام 2023م.
يُذكر أن نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية تستند إلى بيانات المسح الزراعي الشامل الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، والبيانات السجلية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، وتوفر بيانات حديثة عن أعداد الثروة الحيوانية، والطيور والدواجن، وأعداد الثروة الحيوانية العضوية، وكمية وقيمة الصادرات والواردات من المنتجات الحيوانية، وقيمة القروض الممنوحة لمشاريع الثروة الحيوانية على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة.