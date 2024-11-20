خلال 2023.. إجمالي إنتاج الحليب الخام في مزارع الأبقار بلغ 2.8 مليار لتر

وعلى صعيد آخر أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية لعام 2023م في المملكة أن إجمالي كمية الدجاج اللاحم المنتج بلغ أكثر من 1.1 مليون طن على مستوى المناطق الإدارية، وقد جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث كمية إنتاج الدجاج اللاحم؛ حيث بلغ إنتاجها منه 282 ألف طن؛ بينما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 185 ألف طن، تليها منطقة حائل في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 171 ألف طن؛ فيما بلغ إنتاج بيض المائدة 7.9 مليارات بيضة في مزارع الدجاج البياض، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بكمية إنتاج بلغت 3 مليارات بيضة، تليها في المرتبة الثانية منطقة مكة المكرمة بكمية إنتاج بلغت 1.4 مليار بيضة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بكمية إنتاج بلغت 1 مليار بيضة، من إجمالي عدد بيض المائدة المنتج في المملكة في عام 2023م.