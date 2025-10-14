الصفيان : "التقسيط الميسر.. راحة مؤقتة قد تتحول إلى فخ الديون"

وأضاف أن الراحة الحقيقية لا تكمن في وفرة المشتريات، بل في إدراك أن ما نملكه أهم مما نفتقده، فرفاهية الاستهلاك الموهومة قد تتحول إلى فخ من الالتزامات المتراكمة. والأسرة التي تظن أنها تعيش في بحبوحة قد تجد نفسها غارقة في دائرة مغلقة من المديونيات، تلجأ فيها للاقتراض لسداد أقساط سابقة، حتى تصل أحياناً إلى إيقاف خدمات أساسية أو العجز عن تلبية احتياجات ضرورية كالسكن والطعام، وهو ما يهدد مستقبلها المالي على المدى الطويل.