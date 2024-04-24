"الصفدي": السعودية والأردن تعملان معاً لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الشامل والعادل

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في عمان مع نظيره الإيرلندي ميهال مارتن: "نحن والسعودية نعمل بشكل وثيق جداً، ومواقفنا متشابهة بأن الطريق الوحيد لحل هذا النزاع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وأن هذا هو السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل، والأردن والسعودية جزء من المجموعة العربية، التي تحاول التعبير عن خطة يمكن أن تحقق هذه الأهداف، ولذلك نحن نقف مع بعضنا، وسنستمر بالعمل معاً لوقف هذه الحرب، وتحقيق السلام الشامل والعادل.