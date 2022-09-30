"الثقافة" تطلق النسخة الثانية لمهرجان الغناء بالفصحى

وأطرب فنان العرب جمهوره ومحبيه بعدة وصلات غنائية فصيحة، مروراً بروائع غازي القصيبي "كالحلم جئتي" و"مشرق النور" و"مغرورة"، وانتشاءً على شذرات نزار مثل: "القرار" و"في المقهى" و"أحلى خبر"، إضافة لبعض الأغنيات الشهيرة لفنان العرب؛ كسعودية الأمير عبدالرحمن بن مساعد "ليس المجد إلا محمدًا" و"موطن الصقر" لسعيد الهندي، و"أنشودة المطر"، وجميلة العشّاق "هيجت ذكراك حبي"، والعديد من الأغنيات التي لم ينفك الجمهور الثقافي عن التفاعل معها حتى النهاية.