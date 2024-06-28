"تجمع الطائف الصحي" يحتفي بمنسوبيه المشاركين في الحج.. وتكريم خاص للفقيد "الحارثي"

جدير بالذكر أن تجمع الطائف الصحي، يقدم العديد من الخدمات لضيوف الرحمن في المواقيت، والطرق الرئيسية المؤدية للمشاعر المقدسة، حيث يقدم التجمع خدماته للحجاج منذ وصولهم إلى حدود الطائف وحتى مغادرتهم إلى المشاعر، ثم العودة بعد أدائهم النسك.