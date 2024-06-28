"تجمع الطائف الصحي" يحتفي بمنسوبيه المشاركين في الحج.. وتكريم خاص للفقيد "الحارثي"

كرّم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي في الطائف الدكتور طلال المالكي، المشاركين من موسم حج هذا العام من التجمع الصحي بالطائف، المنتدبين في المشاعر المقدسة ورؤساء اللجان الاشرافية بالطائف والمتطوعين.
جاء ذلك في الحفل الذي أقامه التجمع صباح أمس، بحضور نائب مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة سامي السواط والمسؤولين في تجمع الطائف الصحي ومديري المستشفيات.
وقال "المالكي": النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام، جاء بفضل الله تعالى ثم بالتوجيهات الكريمة والمتابعة والإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وعبّر في كلمته خلال الحفل عن شكره وامتنانه لكل المشاركين في أعمال الحج، مثنياً على الجهود التي بذلوها في خدمة ضيوف الرحمن.
وتخلل حفل التكريم الذي أقامه تجمع الطائف الصحي، تكريم المرحوم عبدالله بن عبدالكريم الحارثي، أحد مسؤولي التجمع والذي توفي أثناء أدائه لعمله في خدمة الحجاج مشرفاً للمراكز الصحية بقطاع الجمرات بمشعر منى، حيث عرض خلال الحفل محتوى مرئي عن جهود الحارثي خلال السنوات الماضية، ثم جرى تسليم درع التكريم لابنه زياد من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع.
يشار إلى أن تجمع الطائف الصحي يشارك لأول مرة في موسم حج هذا العام، وذلك بعد اشهر قليلة من تسلمه للمهام، حيث أعد خطة شاملة لخدمة الحجاج والمشاركة في موسم الحج، وبدأ تجهيزاته منذ تسلمه المهام.
ويشارك التجمع في المشاعر المقدسة بأكثر من 600 شخص من الكوادر الطبية والإدارية وسيارات إسعاف وتجهيزات مختلفة، فيما شارك أكثر من 400 متطوع في تقديم مختلف الخدمات لضيوف الرحمن عبر المرافق الصحية المنتشرة في الطائف، خاصة في المطار والمواقيت.
جدير بالذكر أن تجمع الطائف الصحي، يقدم العديد من الخدمات لضيوف الرحمن في المواقيت، والطرق الرئيسية المؤدية للمشاعر المقدسة، حيث يقدم التجمع خدماته للحجاج منذ وصولهم إلى حدود الطائف وحتى مغادرتهم إلى المشاعر، ثم العودة بعد أدائهم النسك.