الأرصاد: حائل تسجّل أدنى حرارة بـ10 درجات تحت الصفر خلال 40 عامًا

وفيما يتعلق بحالات الصقيع، تصدرت مدينة طريف القائمة بـ720 يومًا من أيام الصقيع خلال الفترة، تلتها القريات بـ588 يومًا، ثم حائل بـ339 يومًا، وعرعر بـ277 يومًا، ورفحاء بـ197 يومًا، وسكاكا بـ185 يومًا، وتبوك بـ139 يومًا، وبريدة بـ83 يومًا، والقيصومة بـ71 يومًا، والرياض بـ46 يومًا.