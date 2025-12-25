الأرصاد: حائل تسجّل أدنى حرارة بـ10 درجات تحت الصفر خلال 40 عامًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تقريرًا إحصائيًا حول أدنى درجات الحرارة وحالات الصقيع المسجلة في مناطق المملكة خلال مواسم الشتاء (ديسمبر، يناير، فبراير)، وذلك للفترة من عام 1985 حتى 2025، استنادًا إلى السجلات المناخية المعتمدة لدى المركز.
وكشف التقرير أن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في المملكة خلال تلك الفترة بلغت 10 درجات مئوية تحت الصفر، وكانت في مدينة حائل بتاريخ 16 يناير 2008، تلتها مدينة القريات بـ9 درجات تحت الصفر في نفس العام، ثم طريف بـ8 درجات تحت الصفر خلال أعوام مختلفة، فيما سجلت الجوف 7 درجات تحت الصفر في فبراير 1989.
كما سجّلت درجات حرارة منخفضة في عدد من المدن الأخرى، منها: عرعر (-6.3°م)، رفحاء (-5.8°م)، الرياض (-5.4°م)، بريدة (-5°م)، القصيم (-4.2°م)، تبوك (-4°م)، الأحساء (-2.3°م)، وادي الدواسر (-2°م)، الطائف (-1.5°م)، وبيشة (-1°م).
وأشار التقرير إلى أن عام 2008 كان من أكثر الأعوام التي شهدت تسجيل درجات حرارة دنيا في عدد من المدن، أبرزها حائل، والرياض، وبريدة، والقصيم، وتبوك، وغيرها.
وفيما يتعلق بحالات الصقيع، تصدرت مدينة طريف القائمة بـ720 يومًا من أيام الصقيع خلال الفترة، تلتها القريات بـ588 يومًا، ثم حائل بـ339 يومًا، وعرعر بـ277 يومًا، ورفحاء بـ197 يومًا، وسكاكا بـ185 يومًا، وتبوك بـ139 يومًا، وبريدة بـ83 يومًا، والقيصومة بـ71 يومًا، والرياض بـ46 يومًا.
ويأتي هذا التقرير ضمن جهود المركز في تحليل وتوثيق السجلات المناخية طويلة المدى، ودعم الدراسات العلمية، ورفع الوعي بالخصائص المناخية للمملكة، بما يعزز من مستوى الجاهزية والتخطيط المعتمد على بيانات موثوقة.