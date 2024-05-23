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"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية النمسا ويبحثان تعزيز العلاقات
اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية
استقبل الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقرّ الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزيرَ خارجية جمهورية النمسا "ألكسندر شالنبرغ".
وفي بداية الاستقبال رحّب وزير الخارجية بوزير خارجية النمسا والوفد المرافق له، متمنيًا لهم طيب الإقامة.
واستعرض الجانبان أوجهَ العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.
وحضر الاستقبالَ مديرُ إدارة جنوب أوروبا أحمد الخميس.