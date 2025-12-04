خبراء بمنتدى القطاع غير الربحي الدولي يؤكدون أهمية اختيار القادة المميزين لمواجهة التحديات والتحولات العالمية

أكد متحدثون دوليون في منتدى القطاع غير الربحي الدولي على ضرورة الاستثمار في تنمية القيادات وبناء مسارات واضحة لاستقطاب الكفاءات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العاملون في مجالات الرعاية الصحية والعمل الإنساني والتعليم، من إرهاق وظيفي ونقص في الموارد، مما يضع المنظمات غير الربحية أمام صعوبة استقطاب القادة الجدد والاحتفاظ بهم وتأهيلهم.