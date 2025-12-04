خبراء بمنتدى القطاع غير الربحي الدولي يؤكدون أهمية اختيار القادة المميزين لمواجهة التحديات والتحولات العالمية

أكد متحدثون دوليون في منتدى القطاع غير الربحي الدولي على ضرورة الاستثمار في تنمية القيادات وبناء مسارات واضحة لاستقطاب الكفاءات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العاملون في مجالات الرعاية الصحية والعمل الإنساني والتعليم، من إرهاق وظيفي ونقص في الموارد، مما يضع المنظمات غير الربحية أمام صعوبة استقطاب القادة الجدد والاحتفاظ بهم وتأهيلهم.
جاء ذلك في ورشة عمل حملت عنوان (تمكين الأفراد: بناء مسارات قيادية مستقبلية)، وذلك في منصة الابتكار، ضمن أعمال المنتدى الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2025م، وينظمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشبكة تعليم ريادة الأعمال العالمية الدكتور جي دي لارووك، تجربة منظمته بعد وفاة مؤسسها، موضحًا أن الفريق أعاد قراءة خطابات وكتابات المؤسس الراحل ستيف ماريوتي لاستخلاص القيم الجوهرية وإعادة ربطها برؤية المؤسسة العالمية اليوم، مؤكدًا أن الانتقال من قيادة المؤسس إلى قيادة مؤسسية يتطلب ثقافة تنظيمية مرنة تحافظ على جوهر الرسالة وتواكب احتياجات العمل المعاصر.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية في مجال تطوير القيادات آبي، أن بناء خطوط قيادة مستقبلية يبدأ بالتعلم المتخصص والإرشاد المهني المبكر، مبينةً أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا مساعدًا في تحليل السلوك والأنماط القيادية، مما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة في اختيار القادة المناسبين وتعزيز جاهزيتهم.
وأبرزت الورشة الدور الحيوي للمنتدى في ربط الخبرات الدولية بالممارسات المحلية، من خلال طرح حلول مبتكرة لاعتماد نماذج قيادة أكثر مرونة، وتطوير الحوكمة، وإدارة المواهب، وإشراك الشباب في مسارات القيادة المبكرة، بما يعزز من قدرة المنظمات على مواجهة تحديات الاستدامة.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أن تمكين الأفراد يمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع غير ربحي قادر على مواكبة التحولات العالمية، وأن الابتكار بات ضرورة لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة المنظمات، وصناعة تأثير اجتماعي مستدام يتماشى مع أهداف التنمية طويلة المدى.