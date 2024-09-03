البديوي يؤكد وقوف مجلس التعاون الكامل مع مصر ضد تصريحات الاحتلال الإسرائيلي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن التضامن والوقوف الكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية مصر العربية ضد التصريحات المستفزة الصادرة من الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تشويه صورة مصر والإساءة إلى دورها الريادي والكبير في المنطقة، وجهودها الجلية والواضحة في الوساطة لحل الأزمة بغزة.