"أترقب لأعرف وضع زوجتى".. حركة النقل الخارجي تثير تساؤلات معلمي العقود

يتساءل المعلمون والمعلمات الذين تم تعيينهم على نظام العقود بداية هذا العام، عن أحقيتهم في حركة النقل الخارجي التي ستفتح يوم الأحد المقبل وهل ستشملهم أم لا؛ حيث لم يتضح وضعهم في تعميم النقل الخارجي الذي أعلن إجراءاته يوم أمس الخميس، والذي ستتيح الوزارة التقديم عليه من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وفي التفاصيل، قال زوج لإحدى المعلمات على نظام العقود لـ"سبق": "استبشرنا خيرًا لفتح وزارة التعليم حركة النقل الخارجي مبكرًا، لكن بدأت مخاوفنا مع عدم وجود ما يشير إلى وجود معلمات العقود المعينات هذا العام، وأن علينا الانتظار والترقب ليوم الأحد القادم مع فتح حركة النقل الخارجي لمعرفة وضع زوجته هل تدخل في حركة النقل الخارجي أم لا؟"
وأوضح أنه موظف في منطقة مكة المكرمة وزوجته في منطقة أخرى بعيدة ويتمنى أن تنتهي معاناتهم مع عدم الاستقرار .
يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.
وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الأحد المقبل 18/9/ 1444هـ على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7/10/ 1444هـ .
وحددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ، كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ.