"أترقب لأعرف وضع زوجتى".. حركة النقل الخارجي تثير تساؤلات معلمي العقود

يتساءل المعلمون والمعلمات الذين تم تعيينهم على نظام العقود بداية هذا العام، عن أحقيتهم في حركة النقل الخارجي التي ستفتح يوم الأحد المقبل وهل ستشملهم أم لا؛ حيث لم يتضح وضعهم في تعميم النقل الخارجي الذي أعلن إجراءاته يوم أمس الخميس، والذي ستتيح الوزارة التقديم عليه من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الأحد المقبل.