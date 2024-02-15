"رشا الخميس": غداً اختتام "كأس نخبة المملكة" وفخورة بوجود ملاكمين وملاكمات على مستوى عال

تواصلت اليوم الخميس فعاليات بطولة كأس نخبة المملكة للملاكمة في صالة الألعاب القتالية في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض بحي الملز بمشاركة 60 ملاكماً لفئة النخبة رجال، و39 ملاكمة لفئة النخبة نساء.
ومن المنتظر أن يشهد اليوم الخميس 28 نزالاً، وسط حضور جماهيري حاشد من عُشاق رياضة الملاكمة، ومن المقرر أن تُختتم البطولة غداً الجمعة بحضور رئيس مجلس الإدارة للاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله بن أحمد الحربي، ونائبة الرئيس رشا الخميس، حيث وجهت الدعوة عامة للجمهور المحب لهذه الرياضة.
وتعليقاً على البطولة قالت نائبة رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، رشا الخميس "تحظى المملكة بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وبقيادة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والبطولة الحالية هي أكبر بطولات الملاكمة في المملكة".
مشيرة إلى أن رياضة الملاكمة حققت نمواً كبيراً خلال الأعوام الـ ٣ الماضية، مضيفة:" نفتخر بوجود ملاكمين و ملاكمات على مستوى عال من المهارة والخبرة.
وكشفت نائب رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة أن جميع عناصر ومقومات لعبة الملاكمة أصبحت سعودية فهناك طواقم تحكيم سعودية ذات خبرة ومستوى دولي، ولاعبون يشاركون في المنافسات الدولية، وأطقم فنية ومدربون، مشيرة إلى أن اللاعبين السعوديين سيحققون الأولمبياد وتحقيق مراكز متقدمة خلال الثمانية أعوام المقبلة.