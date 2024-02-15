"رشا الخميس": غداً اختتام "كأس نخبة المملكة" وفخورة بوجود ملاكمين وملاكمات على مستوى عال

وتعليقاً على البطولة قالت نائبة رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، رشا الخميس "تحظى المملكة بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وبقيادة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والبطولة الحالية هي أكبر بطولات الملاكمة في المملكة".