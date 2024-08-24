"مكافحة المخدرات" بالمرصاد لترويج 27 كجم كوكايين في جدة

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط ترويج كمية من الكوكايين في محافظة جدة؛ بينما استطاعت دوريات حرس الحدود التصدي لتهريب كمية من الحشيش في منطقة عسير.
تفصيلًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود، و(3) وافدين ومقيمين من الجنسية النيجيرية، ومقيم من الجنسية الغانية بمحافظة جدة؛ لترويجهم (27) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الأخرى، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (55) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.