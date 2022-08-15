أهالي قرية الزبيرة بـ"بقعاء حائل" يشكون بسبب انقطاع المياه عن منازلهم

أعرب أهالي قرية الزبيرة التابعة لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل عن استيائهم البالغ، للمرة الثانية، جراء انقطاع مشروع المياه عن منازلهم، لمدة تزيد عن شهر، موجهين نداءهم إلى المسؤولين في المنطقة من أجل إيجاد حل للمشكلة.
وقال المواطن فيصل بن جروح الوهبي الحربي أحد سكان الزبيرة لـ"سبق": "تعاني قرية الزبيرة التابعة لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل أزمة تتعلق بانقطاع الماء منذ أكثر من شهر من تاريخ ٥/١٢/١٤٤٣هـ بسبب عطل بئر الماء في القرية، حيث لم يتم إصلاحه إلى حد الآن".
وأضاف: "أدى العطل وانقطاع المياه إلى تفاقم الأزمة في ظل ما تشهده المناطق الشمالية من ارتفاع في درجة الحرارة؛ مما دفع الأهالي للبحث عن مصادر بديلة".
وأشار "الحربي" إلى أن أقرب مصدر للماء يبعد عن القرية مسافة ١٠٠ كم، فيما يبلغ عدد سكان القرية ١٥٠٠ نسمة، حيث اضطروا إلى جلب الماء بمبلغ ٥٠٠ ريال، للواحد؛ لافتاً إلى أن أكثر سكان القرية ليست لديهم الاستطاعة لشراء الماء، لظروف مختلفة.
وناشد المواطن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، التدخل عاجلاً وتوجيه المسؤولين في المنطقة بسرعة إصلاح العطل في قرية الزبيرة، وإعادة وصول إمداد شبكة المياه إلى المواطنين كما كان الحال في السابق من أجل إنهاء معاناة المئات من الأسر التي تسكن في الزبيرة.