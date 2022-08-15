أهالي قرية الزبيرة بـ"بقعاء حائل" يشكون بسبب انقطاع المياه عن منازلهم

وناشد المواطن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، التدخل عاجلاً وتوجيه المسؤولين في المنطقة بسرعة إصلاح العطل في قرية الزبيرة، وإعادة وصول إمداد شبكة المياه إلى المواطنين كما كان الحال في السابق من أجل إنهاء معاناة المئات من الأسر التي تسكن في الزبيرة.