أمين محافظة جدة يفتتح عيادات كيورا للرعاية العاجلة بجدة

تقدم كيورا نموذجًا جديدًا للرعاية الصحية في المملكة، وذلك من خلال توفير خدمات طبية عالية الجودة لجميع الفئات العمرية بدون حجز مواعيد مسبقة في وقت قياسي وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى مواقف السيارات المتاحة بالمكان لسهولة الوصول.