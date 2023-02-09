جموع المصلين بالطائف يشيعون معلمة إحدى ضحايا "حادث المحاني"

شيع مغرب اليوم جموع المصلين بجامع عبدالله بن عباس بمحافظة الطائف جثمان المعلمة سجى القرشي، التي توفيت صباح اليوم في حادث مروري على طريق المحاني هي وزميلتها "أميرة العتيبي" واثنان آخران هما: سائق المعلمتين ، والسائق الثاني"، وهو مواطن في المركبة، الطرف الثاني في الحادث لتوارى في مقبرة العباس.
وكان الحادث وقع صباح اليوم أدى إلى 4 وفيات بينهم معلمتان ، كانتا متجهتين إلى مقر عملهما بثانوية المحاني شمالي الطائف، كما أسفر الحادث عن وفاة اثنين آخريْن هما: سائق المعلمات، والسائق الثاني "مواطن" في المركبة الأخرى.
فيما جدد الأهالي ومرتادو طريق المحاني بشمال الطائف بإيجاد حلول عبر تنفيذ ازدواجية للطريق الذي تسبّب في كثيرٍ من الحوادث، حيث يسلك الطريق الكثير من المركبات للمعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات جامعة الطائف والأهالي.