جموع المصلين بالطائف يشيعون معلمة إحدى ضحايا "حادث المحاني"

شيع مغرب اليوم جموع المصلين بجامع عبدالله بن عباس بمحافظة الطائف جثمان المعلمة سجى القرشي، التي توفيت صباح اليوم في حادث مروري على طريق المحاني هي وزميلتها "أميرة العتيبي" واثنان آخران هما: سائق المعلمتين ، والسائق الثاني"، وهو مواطن في المركبة، الطرف الثاني في الحادث لتوارى في مقبرة العباس.