أمانة جدة تعزز جهودها لضمان سلامة المواد الغذائية في العشر الأواخر وعيد الفطر

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها ضاعفت من أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية، تزامنًا مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان للعام الحالي 1445هـ، والتي تشهد تزايدًا في أعداد المتسوقين وإقبالًا على عدد من الأنشطة والمنتجات الاستهلاكية.