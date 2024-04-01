أمانة جدة تعزز جهودها لضمان سلامة المواد الغذائية في العشر الأواخر وعيد الفطر

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها ضاعفت من أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية، تزامنًا مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان للعام الحالي 1445هـ، والتي تشهد تزايدًا في أعداد المتسوقين وإقبالًا على عدد من الأنشطة والمنتجات الاستهلاكية.
وأوضحت الأمانة أن تكثيف أعمال التفتيش على المنشآت يأتي في إطار خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعام الحالي، والتي تتضمن تشديد الرقابة الميدانية على مواقع بيع المنتجات الغذائية، وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.
ولفتت الأمانة إلى أن الحملات تستهدف المراكز التجارية الكبرى، والمنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة لاستراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار، فضلًا عن صوالين الحلاقة التي تنشط بشكل أكبر مع قرب حلول العيد.
وأشارت إلى مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية للقيام بجولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، كما تشمل الاستعدادات تجهيز طاقاتها البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين والتنسيق مع إدارتي النظافة وصحة البيئة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.
وثمنت أمانة جدة تعاون السكان والزائرين في دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن مخالفات الاشتراطات البلدية عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات.