"الخدمات الإنسانية" تفتتح سوق "بارك الله'' في العفج بمحافظة الرين

أعلنت جمعية الخدمات الإنسانية افتتاح سوق "بارك الله" في حلته الجديدة.
ويتخذ سوق "بارك الله” مكانه في مركز العفج، ويخدم القرى والهجر المجاورة له بمحافظة الرين، ويمثل وجهة من وجهات المحافظة.
ويشكل سوق "بارك الله" مفهوماً حديثاً للتسوق، من خلال إبرازه مميزات السوق المحلي، ودعمه للمنتجات الوطنية، عبر منافذ بيع مهيأة من محلات ومنصات تواصل اجتماعية، والتي من خلالها تعرض منتجاتها، ويتكون فيه عدد من الأنشطة، ويتخللها سحب على جوائز قيمة، ويفتتح السوق يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، وتستمر أنشطته حتى أذان صلاة المغرب.
ويحتوي السوق على عدد من المنتجات من مواشي وطيور وأعلاف وخضار ومحامص وتمور وعدد من أنواع المنتجات الشعبية.
ويهدف سوق "بارك الله" لدعم وتعزيز الثقة لدى المتاجر الناشئة والمتوسطة والصغيرة، والأفراد بإتاحة الفرصة لهم للعمل، من خلال توفير أماكن مهيئة للعمل ومنافذ بيع عبر المنصات الإلكترونية.
ويحظى السوق بإقبال لافت من الزوار، نظراً لأسعاره التنافسية، ومبيعاته للمنتجات الوطنية، ونجح سوق "بارك الله" في استهداف جميع الشرائح المجتمعية، عبر استعراضه ثقافة التسوق الشعبي المعتادة منذ العقود الماضية، حتى الوقت الحاضر.
وتمثل الأسواق الأسبوعية عادة من العادات التاريخية العربية الشهيرة، والحاضرة منذ القدم حتى اليوم، وتعزز العلاقات الاجتماعية، والتواصل بين الناس، لتتواءم مع الأسواق العصرية، ومع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.