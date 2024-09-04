"الخدمات الإنسانية" تفتتح سوق "بارك الله'' في العفج بمحافظة الرين

ويشكل سوق "بارك الله" مفهوماً حديثاً للتسوق، من خلال إبرازه مميزات السوق المحلي، ودعمه للمنتجات الوطنية، عبر منافذ بيع مهيأة من محلات ومنصات تواصل اجتماعية، والتي من خلالها تعرض منتجاتها، ويتكون فيه عدد من الأنشطة، ويتخللها سحب على جوائز قيمة، ويفتتح السوق يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، وتستمر أنشطته حتى أذان صلاة المغرب.