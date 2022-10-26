"التويجري": الجمعيات الوطنية تعزّز الاستجابة الإنسانية للتخفيف من تداعيات الكوارث

وتحدث عن المركز العربي للاستعداد للكوارث؛ قائلاً: "تم تقسيم العاملين فيه إلى قطاعات هي قطاع الخليج العربي وتشمل دول الخليج واليمن؛ قطاع الشرق الأوسط ويشمل لبنان وفلسطين والعراق وسوريا والأردن؛ قطاع شمال إفريقيا ويشمل المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا؛ قطاع إفريقيا ويشمل السودان ومصر وجيبوتي وجزر القمر والصومال؛ إضافة لذلك أنشأنا مراكز للاستعداد للكوارث في 6 دول عربية؛ ولم يتبق إلا مراكز الصومال وجيبوتي وجزر القمر وسيتم افتتاحها بعد أسبوعين وهي متصلة بالمركز العربي للاستعداد للكوارث؛ والهدف من كل هذه الجهود هو التنبؤ بالكوارث المناخية والبيئية والاستعداد لها إما بإبعاد السكان عن الخطر بتحريكهم من أماكنهم إلى أماكن أخرى؛ أو تجهيز الفرق التي تستطيع أن توفر المساعدات والمأوى لهم".