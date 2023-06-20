مستشار إعلامي لـ "سبق": لهذه الأسباب.. الرياض جديرة باستضافة "إكسبو 2030"

وأردف أنه بلا شك سيكون هناك عوائد اقتصادية كبيرة قبل وأثناء وبعد هذا المعرض الدولي، ولدينا من الكفاءات الوطنية ما يجعلنا على يقين بأنه متى ما أعلن فوز السعودية بهذا المعرض، سنكون بمشيئة الله على قدر التحدي بأن تكون نسخة لم تشاهد من قبل، لا من ناحية التنظيم أو استخدام التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وسيكون التصميم بمثابة مدينة مستقبلية حول وادٍ قديم، يعكس رؤية الرياض لريادة مستقبل مستدام للمدن، ومما يقوي ملف السعودية للتقدم لاستضافة هذا المعرض هو الخبرة الكبيرة التي تمتلكها في إدارة الحشود باستقبال الزوار من أصقاع الأرض سنويًا للحج والعمرة كإحدى المزايا التنافسية للرياض.