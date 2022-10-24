أجواء حارة نسبياً نهاراً في أغلب المناطق واشتداد الأمطار على المُرتفعات الجنوبية الغربية

تُظهر الخرائط الجوية المُعالجة في مركز "طقس العرب"، أنه يُتوقع أن يتزايد تدفق الرطوبة في مُختلف طبقات الجو للمُرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة يوم الإثنين، بحيث تتكاثر السُحب الرُكامية وتهطل الأمطار ذات الغزارة المُتفاوتة في بعض المناطق.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس حاراً نسبياً نهاراً في أغلب مناطق المملكة الإثنين، ومُعتدلاً في المُرتفعات الجنوبية الغربية، وتتكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة على المُرتفعات الجنوبية الغربية، تترافق بهطول زخاتٍ من الأمطار، تكون غزيرةً في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة وتتسبّب في جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق -بإذن الله-، وتكون الرياح مُعتدلة السرعة في أغلب المناطق.
أما ليلاً، فتكون الأجواء دافئة نسبياً في أغلب المناطق، تميل للاعتدال مع ساعات الليل المُتأخر والصباح الباكر، في حين تكون باردة نسبياً في المناطق الشمالية الغربية والمُرتفعات الجنوبية الغربية كذلك.