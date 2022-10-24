أجواء حارة نسبياً نهاراً في أغلب المناطق واشتداد الأمطار على المُرتفعات الجنوبية الغربية

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس حاراً نسبياً نهاراً في أغلب مناطق المملكة الإثنين، ومُعتدلاً في المُرتفعات الجنوبية الغربية، وتتكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة على المُرتفعات الجنوبية الغربية، تترافق بهطول زخاتٍ من الأمطار، تكون غزيرةً في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة وتتسبّب في جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق -بإذن الله-، وتكون الرياح مُعتدلة السرعة في أغلب المناطق.