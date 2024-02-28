وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون في الفرص الاستثمارية المستقبلية التعليمية

وأكد الجانبان على أهمية مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" في إتاحة الفرصة لانطلاق إمكانات القدرات البشرية، وتحفيز التعاون الدولي في هذا المجال، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات للإسهام في تنمية وتطوير الإبداع البشري، وتقديم الحلول المبتكرة في المجالات التعليمية، والتي تتناسب مع مهارات القرن 21.