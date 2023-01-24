"الشريان" في قراءة لرواية "تشيللو": "تركي آل الشيخ" لم يقرأ المعوذتَيْن.. وكسبنا كاتبًا مختلفًا

وأردف: "اللقطة الأولى كانت في مدينة (كريمونا) الإيطالية الساحرة، لكن الرواية بدأت من الرياض مرورًا بالعلا وصولاً إلى نيويورك. و(بازيني) صار ناصر. الخيال فيها ذو نكهة شرقية عربية، إنه مس من الخيال.. خيال أصابه مس؛ لكن الكاتب لم يقرأ المعوذتين، ولا أحرق البخور، وضرب دفوف الطار والزار، بل استخدم رقية كتبت من الوساوس، والأحلام المحبطة، والإرهاق النفسي، وخلط الإحباط بالاكتئاب والفشل، وصنع نصًّا مشوقًا وغامضًا ومرعبًا أحيانًا، (لامعًا كاللهفة)، لا يشبه غيره".