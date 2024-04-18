"برنامج استمطار السحب": 6 مناطق استُهدفت.. عبر 415 رحلة استمطار

وأفاد المدير التنفيذي للبرنامج أيمن البار، بأن البرنامج أنجز حتى الآن 4 مراحل، شملت معظم مناطق المملكة فيما يجري العمل حاليًا ضمن المرحلة الخامسة، مشيرًا إلى أن تقنية استمطار السحب تعمل على زيادة كمية ونوعية الأمطار لأنواع معينة من السحب؛ من أجل استغلال خصائصها وتحفيز وتسريع عملية هطول الأمطار على مناطق محددة مسبقًا، وتتم من خلال طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب، وهو إحدى الطرق المساهمة في الحفاظ على التوازن المائي، كونه تقنية آمنة ومرنة وذات كلفة ليست عالية.