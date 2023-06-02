النصر بقيادة رونالدو يواجه سان جيرمان وإنتر ميلان في جولته باليابان

أعلن نادي النصر، وصيف بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، إقامة معسكره في البرتغال، استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024، على أن يختتم تحضيراته الصيفية بجولة خاصة في اليابان.
وسيبدأ معسكر الفريق بالبرتغال في الثالث من يوليو المقبل على أن يختتم جولته قبل الـ 21 من الشهر ذاته، حيث يتضمن معسكر الفريق إقامة عدد من المباريات الودية.
كما وقعت إدارة نادي النصر اتفاقية رسمية لخوض جولة آسيوية تحضيرية للفريق الأول في اليابان تمتد لمدة أسبوع ابتداءً من الـ21 من يوليو وحتى 29 من الشهر ذاته.
وسوف تكون الجولة الآسيوية في اليابان المحطة الأخيرة من إعداد الفريق قبل بداية الموسم المقبل، حيث سيخوض الفريق مباراتين وديتين، الأولى مع بطل الدوري الفرنسي نادي باريس سان جيرمان، يوم الـ25 من يوليو المقبل، والثانية ضد بطل كأس إيطاليا والمتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فريق انتر ميلان وذلك في الـ27 من الشهر ذاته.