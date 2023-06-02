النصر بقيادة رونالدو يواجه سان جيرمان وإنتر ميلان في جولته باليابان

وسوف تكون الجولة الآسيوية في اليابان المحطة الأخيرة من إعداد الفريق قبل بداية الموسم المقبل، حيث سيخوض الفريق مباراتين وديتين، الأولى مع بطل الدوري الفرنسي نادي باريس سان جيرمان، يوم الـ25 من يوليو المقبل، والثانية ضد بطل كأس إيطاليا والمتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فريق انتر ميلان وذلك في الـ27 من الشهر ذاته.