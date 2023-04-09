"الثقافة" تنظم النسخة الثالثة من مهرجان "طائف الورد" أواخر إبريل

ويصاحب الفعاليات مسيرة الورد الاستعراضية، تضم مؤديين، ومركبات مزينة بالورود، ومجسمات ضخمة تعكس هوية المهرجان بالورد تجوب شوارع مدينة الطائف، وصولاً إلى منتزه الردف حيث يشمل فعاليات: جبل الورد، ومعرض ترانيم الورد، وسوق الورد، والمسرح، والطعام والورد، ومنطقة الطفل، فضلاً عن أنشطة إضافية أخرى.