"الصحة" تدشّن مشروع التحول من المحاسبة المبنية على الأساس النقدي إلى الاستحقاق

وتُعد "الصحة" من أولى الجهات الحكومية التي بدأت بالعمل في المشروع الذي يرتكز على العمل وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة؛ تحقيقًا لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.