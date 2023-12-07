"حقوق الإنسان" تستعرض تكامل جهود الجهات الحكومية في "تمكين ذوي الإعاقة"

وافتتحت "التويجري" قبيل الجلسة الحوارية معرضاً مصاحباً شارك به عدد من القطاعات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب مشاركة عدد من الموهوبين والمبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث اطلعت على أعمالهم وإبداعاتهم الملهمة، وكرمت في بداية الجلسة الحوارية الجهات المشاركة والمبدعين من المشاركين في المعرض تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم.