مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحصل على جائزتين من جوائز المركز السعودي لسلامة المرضى

وفازت المجموعة بمشروعين يهدفان إلى تطوير الجودة وسلامة المرضى، الأول هو مشروع " Race" وتمكين "Tamkeen"، وهو عبارة عن مجموعة مبادرات تخدم رحلة المريض، وتم تطبيقها على مرحلتين، أما الجائزة الثانية فكانت عن استخدام هندسة العامل البشري، لتطوير السلامة الدوائية في غرف العمليات. ويُعد هذا التتويج الذي جاء بعد تقييم دقيق، ثمرة للعمل الدؤوب والمدروس بكافة مستشفيات المجموعة، لتحقيق الريادة في جودة الرعاية الصحية، وسلامة المرضى وتحسين تجربتهم، كما أن الحصول على الجائزتين يمثل شهادة قيمة على كفاءة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، وتأكيد على الإلتزام والحرص على سلامة المرضى والمراجعين، وفق أعلى المعايير واتباع أحدث الممارسات العالمية، وهو ما زاد من ثقة المرضى والمراجعين في مستشفيات المجموعة.