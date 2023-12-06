إيرادات الضرائب لعام 2023 تبلغ 352 مليارًا بارتفاع نسبته 8.9%.. وهذه تفاصيل الـ841 مليارًا

كشف بيان الميزانية العامة للدولة عن تفاصيل بعض الإيرادات غير النفطية، والتي سجل عدد منها ارتفاعًا ملحوظًا.
وأشار البيان إلى أن حكومة المملكة تركز على تنمية وتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، حيث يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية تحت مظلة رؤية السعودية 2030 حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تُعزّز من نمو الناتج المحلي غير النفطي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات حوالي 1,193 مليار ريال لعام 2023م بانخفاض نسبته 5.9% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار النفط للعام الحالي مقارنة بأسعار النفط في عام 2022م.
وبين أنه يُتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2023م حوالي 352 مليار ريال بارتفاع نسبته 8.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة جهود ومبادرات قامت بها الحكومة، والتي شملت تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2023م، علاوةً على الجهود المبذولة لرفع التزام المكلفين باستخدام الحلول التقنية في عمليات تحصيل الإيرادات الضريبية عبر الفوترة الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 36 مليار ريال في عام 2023م مرتفعة بنسبة 45.8% مقارنة بالعام السابق؛ لارتفاع إيرادات ضريبة دخل الشركات والمنشآت نتيجة التحسن في أداء القطاعات الاقتصادية، ومن أهمهـا قطاع الصناعات التحويلية، لارتباط إيراداتها المتحصلة في عام 2023م بالأداء الاقتصادي للعام 2022م الذي حقق معدلات نمو إيجابية، بالإضافة إلى تطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب الالتزام الضريبي لدى المكلفين.
ويتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 264 مليار ريال لعام 2023م بارتفاع نسبته 5.0% مقارنة بالعام السابق، نسبةً إلى النمو في النشاط الاقتصادي والتحسن في مؤشرات الاستهلاك، بالإضافة إلى ذلك ساهمت جهود تطوير الأنظمة الضريبية إلى ارتفاع الالتزام الضريبي لدى المكلفين.
وجاء في البيان أنه يُتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 20 مليار ريال بنهاية عام 2023م وذلك بارتفاع نسبته 9.0% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع حجم الطلب المحلي الذي انعكس على نمو الواردات.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى منها : الزكاة حوالي 32 مليار ريال لعام 2023م مسجلة ارتفاعاً بلغ 11.0% مقارنة بالعام السابق لارتباط إيراداتها المتحصلة في عام 2023م بالأداء الاقتصادي الإيجابي لعام 2022م، بالإضافة إلى تطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب التزام المكلفين.
وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى التي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات لعام 2023م، فمن المتوقع أن يبلغ مجموعها حوالي 841 مليار ريال لعام 2023م بانخفاض نسبته 11.0% مقارنة بالعام السابق ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية، إذ بلغت العقود الآجلة لخام برنت حتى شهر سبتمبر من العام الحالي حوالي 81.9 دولار للبرميل مقابل 102.5 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ متوسط إنتاج النفط 9.8 مليون برميل يومياً حتى شهر سبتمبر بتراجع نسبته %6.9% مقارنة بالعام السابق نظراً لالتزام المملكة باتفاقية أوبك بلس لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول.