إيرادات الضرائب لعام 2023 تبلغ 352 مليارًا بارتفاع نسبته 8.9%.. وهذه تفاصيل الـ841 مليارًا

وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى التي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات لعام 2023م، فمن المتوقع أن يبلغ مجموعها حوالي 841 مليار ريال لعام 2023م بانخفاض نسبته 11.0% مقارنة بالعام السابق ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية، إذ بلغت العقود الآجلة لخام برنت حتى شهر سبتمبر من العام الحالي حوالي 81.9 دولار للبرميل مقابل 102.5 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ متوسط إنتاج النفط 9.8 مليون برميل يومياً حتى شهر سبتمبر بتراجع نسبته %6.9% مقارنة بالعام السابق نظراً لالتزام المملكة باتفاقية أوبك بلس لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول.