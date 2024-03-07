"هيئة الطرق" تسجل 1,619 ملاحظة في رابع أيام حملة "طرق متميزة آمنة"

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن رصد 1,619 ملاحظة في اليوم الرابع من حملة "طرق متميزة آمنة".
وقالت "الهيئة": إذا كان لديك أي ملاحظات على الطرق خارج النطاق العمراني اتصل مباشرة على الرقم (938) أو التطبيق.
وأضافت: الملاحظات المرصودة خلال اليوم الرابع شملت 1,530 ملاحظة مسح ميداني، إضافة إلى 89 ملاحظة عبر مركز الاتصال 938.
وجاءت المنطقة الشرقية في المقدمة بتسجيلها 234 ملاحظة، تليها الرياض بـ 196 ملاحظة، ثم المدينة المنورة بـ 166 ملاحظة، وبعدها تبوك بـ 160 ملاحظة.
وأشارت الهيئة إلى أن نسبة تغطية الشبكة بلغت 90%.