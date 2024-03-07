"هيئة الطرق" تسجل 1,619 ملاحظة في رابع أيام حملة "طرق متميزة آمنة"

رصد أكثر من (1600) ملاحظة في اليوم الرابع من حملة #طرق_متميزة_آمنة، إذا كان لديك أي ملاحظات على الطرق خارج النطاق العمراني اتصل مباشرة على الرقم (938) أو التطبيق. #الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/Duvg4yvYnj