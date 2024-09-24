"إغاثي الملك" يسلّم 40 منزلاً لمتضرري الزلزال في مدينة الباب بحلب السورية

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل 743 منزلاً للعائلات التي تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط من جراء الزلزال، إلى جانب تجهيز 31 وحدة سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررًا من الزلزال وأصبحت بلا مأوى.