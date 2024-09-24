"إغاثي الملك" يسلّم 40 منزلاً لمتضرري الزلزال في مدينة الباب بحلب السورية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم 40 منزلاً لمتضرري الزلزال في مدينة الباب بمحافظة حلب السورية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل للعائلات المتضررة من الزلزال في المدينة.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل 743 منزلاً للعائلات التي تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط من جراء الزلزال، إلى جانب تجهيز 31 وحدة سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررًا من الزلزال وأصبحت بلا مأوى.
كما سيجري بموجب المشروع إعادة المنازل لحالتها لما قبل الزلزال من خلال عمليات ترميم لعناصر المنزل الأساسية والخدمية واستبدال المتضرر منها، كما سيتم تزويد المنازل والوحدات السكنية المؤقتة بالاحتياجات الأساسية مثل توفير الكهرباء من خلال الألواح الشمسية وتركيب خزانات مياه حديثة وتوفير التهوية وغيرها، يستفيد منه 4.500 فرد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا.