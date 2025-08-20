الهلال الأحمر يسلّم شهادة الامتثال لفرع صحة جازان

سلّم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، اليوم، شهادة الامتثال للسلامة الإسعافية إلى فرع وزارة الصحة بالمنطقة، بعد استيفائه معايير ومتطلبات مشروع "معاذ" الهادف إلى رفع جاهزية المنشآت في التعامل مع الحالات الطارئة.