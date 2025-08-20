الهلال الأحمر يسلّم شهادة الامتثال لفرع صحة جازان

سلّم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، اليوم، شهادة الامتثال للسلامة الإسعافية إلى فرع وزارة الصحة بالمنطقة، بعد استيفائه معايير ومتطلبات مشروع "معاذ" الهادف إلى رفع جاهزية المنشآت في التعامل مع الحالات الطارئة.
ويشمل المشروع تدريب منسوبي الجهات الحكومية، وتوفير أدوات الإسعافات الأولية، إضافة إلى تركيب أجهزة الصدمات القلبية (AED) وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.
وجرت مراسم التسليم في مقر فرع وزارة الصحة بجازان، بحضور مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور عادل بن عبده عريشي، ومدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي.
وأكد الحضور أهمية التعاون بين الجهتين لتحقيق بيئات عمل أكثر أمانًا، كما تمت مناقشة أبرز الموضوعات المشتركة في مجال السلامة والإسعافات الأولية.