أكاديمية طويق تطلق معسكر "تعلم الآلة" بالشراكة مع جامعة ستانفورد

ويتضمن معسكر تعلم الآلة المنتهي بالتوظيف للمتميزين، عدة مراحل تعليمية أبرزها: فهم الخوارزميات الخاصة بتحليل الرسوم البيانية الضخمة، وفهم هياكل بيانات الرسم البياني وتطبيقاتها في تعلم الآلة، وتدريب الشبكات العصبية البيانية، واستكشاف الأدوات والأطر المستخدمة في تعلم الآلة القائمة على هياكل بيانات الرسم البياني، وتطبيق الشبكات العصبية المبنية لحل المشكلات الواقعية في عدة مجالات مختلفة؛ وذلك من خلال بناء وتطوير مشاريع تطبيقية، بإشراف عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة تعليمية واعدة وتنافسية، وتعليم مزدوج لمتدربي المعسكر حضوريًّا وعن بُعد.