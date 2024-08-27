أكاديمية طويق تطلق معسكر "تعلم الآلة" بالشراكة مع جامعة ستانفورد

أعلنت أكاديمية طويق إطلاق معسكر تعلم الآلة بالشراكة مع جامعة ستانفورد، الذي ينطلق في يوم الأحد 27/ 3/ 1446هـ الموافق 30/ 9/ 2024م، لمدة شهرين ونصف، المقام ضمن الفترة المسائية بمقر الأكاديمية الرئيسي بمدينة الرياض، بهدف تطوير القدرات التقنية في تعلم أبرز المفاهيم بمجال تعلم الآلة، بشهادات معتمدة من جامعة ستانفورد وأكاديمية طويق.
ويتضمن معسكر تعلم الآلة المنتهي بالتوظيف للمتميزين، عدة مراحل تعليمية أبرزها: فهم الخوارزميات الخاصة بتحليل الرسوم البيانية الضخمة، وفهم هياكل بيانات الرسم البياني وتطبيقاتها في تعلم الآلة، وتدريب الشبكات العصبية البيانية، واستكشاف الأدوات والأطر المستخدمة في تعلم الآلة القائمة على هياكل بيانات الرسم البياني، وتطبيق الشبكات العصبية المبنية لحل المشكلات الواقعية في عدة مجالات مختلفة؛ وذلك من خلال بناء وتطوير مشاريع تطبيقية، بإشراف عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة تعليمية واعدة وتنافسية، وتعليم مزدوج لمتدربي المعسكر حضوريًّا وعن بُعد.
وتُقَدم الأكاديمية العديدَ من المعسكرات والبرامج الاحترافية في مختلف المجالات التقنية، بهدف دعم وتمكين الكوادر الوطنية من الموظفين، وطلاب الجامعات، وخريجي الجامعات، وطلاب التعليم العام؛ بأهم المهارات والخبرات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، ويمكن الانضمام لمعسكر "تعلم الآلة" المقام بالشراكة مع جامعة ستانفورد، وبقية معسكرات وبرامج الأكاديمية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني: https://tuwaiq.edu.sa
يُذكر أن عدد مستفيدي أكاديمية طويق يتجاوز 1.000 متدرب حضوري يوميًّا، ضمن العديد من المعسكرات والبرامج التعليمية بشهادات احترافية من كبرى الجهات العالمية مثل: Apple، Meta، Amazon، Alibaba، DELL، CompTIA، OffSec، IBM، Microsoft؛ بهدف تخريج قدرات تقنية متميزة في مختلف مجالات التقنيات الحديثة.