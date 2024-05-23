"المغيدي" يلتقي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ويبحثان أوجه التعاون

من جانبه، أعرب اللواء "المغيدي" عن تقديره لهذا اللقاء والذي يعزز التعاون بين التحالف الإسلامي ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب على المستوى الدولي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود الدولية في هذا الشأن وفق منهجيات واضحة ومحدده، هدفها هو نبذ العنف والتطرف وأن تنعم البلاد بالأمن والأمان.