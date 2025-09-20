الليث.. سكان مركز الرهوة يطالبون بتحسين خدمات الإنترنت والاتصال لتلبية احتياجاتهم التعليمية والحياتية

يعاني سكان مركز الرهوة بمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة من ضعف شديد في خدمات الإنترنت والاتصال، إذ يعتمد المركز على برج واحد فقط لا يغطي كامل النطاق الجغرافي ولا يلبي احتياجات الأهالي المتزايدة.
وأوضح عدد من السكان أن هذه المشكلة أثرت بشكل مباشر على الطلاب والطالبات في المدارس، حيث يواجهون صعوبة في متابعة دروسهم، خاصة مع اعتماد الكثير من الخدمات التعليمية على الشبكات الرقمية.
كما أكد الأهالي أن ضعف الاتصال يعرقل سرعة التواصل في الحالات الطارئة، وينعكس سلبًا على جودة الحياة والخدمات بشكل عام.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بسرعة التدخل ودعم المركز بأبراج إضافية للاتصال والإنترنت، بما يضمن تغطية شاملة للمركز، ويمكّن أبناءهم من مواكبة التطور الرقمي وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات التعليمية والخدمية.