الليث.. سكان مركز الرهوة يطالبون بتحسين خدمات الإنترنت والاتصال لتلبية احتياجاتهم التعليمية والحياتية

وأوضح عدد من السكان أن هذه المشكلة أثرت بشكل مباشر على الطلاب والطالبات في المدارس، حيث يواجهون صعوبة في متابعة دروسهم، خاصة مع اعتماد الكثير من الخدمات التعليمية على الشبكات الرقمية.