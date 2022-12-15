أمين الطائف: منصات "البلديات" للخدمات الرقمية ترتقي بمؤشر النضج المؤسسي

وأضاف: منصة "بلدي" تعد من أهم المنصات الداعمة للفعل البلدي عمومًا، إذ تشمل البوابة عدة خدمات رئيسية يأتي في مقدمتها الخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، والخدمات الإلكترونية التي تساعد على تسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى الخدمات المعلوماتية التي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة.