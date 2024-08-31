"مصنع الكوميديا".. 4 أشهر من الاكتشافات الفنية تختتم بتكريم "الترفيه" للمواهب

وأكّد رئيس الفريق القائم على مبادرة مصنع الكوميديا الدكتور الفنان حسن البلام، في كلمته بهذه المناسبة؛ أن هذه المبادرة لم تكن لتنجح لولا الدعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي آمن بفكرة مصنع الكوميديا وتابع كل تفاصيله حتى الوصول إلى هذا الإنجاز الذي تحقّق اليوم، مقدمًا شكره الجزيل لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع.