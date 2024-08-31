"مصنع الكوميديا".. 4 أشهر من الاكتشافات الفنية تختتم بتكريم "الترفيه" للمواهب

اختتمت الهيئة العامة للترفيه "GEA"، اليوم، أربعة أشهر من اكتشاف المواهب الفنية والكوميدية ضمن مبادرة مصنع الكوميديا في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط.
وأكّد رئيس الفريق القائم على مبادرة مصنع الكوميديا الدكتور الفنان حسن البلام، في كلمته بهذه المناسبة؛ أن هذه المبادرة لم تكن لتنجح لولا الدعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي آمن بفكرة مصنع الكوميديا وتابع كل تفاصيله حتى الوصول إلى هذا الإنجاز الذي تحقّق اليوم، مقدمًا شكره الجزيل لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع.
وأضاف: "طوال فترة المشروع كان نصب أعيننا أهداف واضحة بإنشاء مسرح سعودي شبابي جماهيري كوميدي بسواعد أبناء وطننا الغالي المملكة العربية السعودية، حفظها الله ورعاها".
وفي الحفل أدّى الطلاب الخريجون مسرحيتين من تأليف خرّيجي مسار الكتابة، بعنوان "الكرسي المسحور" و"ألزهايمر"، أعطوا فيها كل ما تعلموه طوال فترة تدريبهم من مهارات وخبرات في مجال الإلقاء، والأداء، وتقمص الشخصية.
تلا ذلك تسليم الطلاب شهادات الحضور، فيما سلمت الدروع التذكارية من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، لأعضاء هيئة التدريس، الدكتور أحمد صقر، والدكتور خالد أمين، وشايع الشايع، وهاني النصار، وعبدالعزيز صفر، ومحمد أنور.
كما سلمت الدروع للطلبة الفائزين؛ وهم: عن مسار الكتابة غزوة المنصور، هيثم حبيب آل أحمد، عثمان خالد النصار، نواف القحطاني، وفي مجال التمثيل هيفاء إبراهيم، عبير فهد، نورة عبدالله، سلطان محمد الفيصل، ناصر بن ثاني العنزي، عمر بن حمد القحطاني، عبدالله العصيمي.
وكانت المبادرة قد وفرت منصة للشباب السعودي لعرض مواهبهم الكوميدية، ونمت القدرات الإبداعية في فنون الكتابة في هذا المجال، ومنحتهم فرصة لتطوير مهاراتهم تحت إشراف متخصصين وأكاديميين ممارسين للفن؛ حيث تلقّت 3500 طلب للمشاركة، تم فرزها ليشارك في مرحلة التقييم أكثر من 300 متقدم اجتاز منهم 40 طالبًا وطالبة في مساري التمثيل والكتابة.