ضبط 1.5 ألف مخالف لنقلهم الركاب دون ترخيص "الكدادة"

ضبطت الهيئة العامة للنقل 1508 مخالفين، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص "الكدادة"، في الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري.
وتمكنت الهيئة، خلال حملاتها التفتيشية بمختلف المناطق، من ضبط 834 مخالفًا قاموا بأعمال تحضيرية "المناداة"، بالإضافة إلى ضبط 674 مخالفًا لقيامهم بممارسة النقل دون ترخيص.
وفيما يتعلق بالعقوبات، فقد تصل عقوبة المخالفين الذين قاموا بأعمال تحضيرية "المناداة" إلى غرامة 11 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا عند تكرار المخالفة، فيما تصل عقوبة النقل دون ترخيص إلى غرامة 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 60 يومًا عند تكرار المخالفة.
وتهدف الحملات الرقابية إلى التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات، والتشجيع على التعامل مع الناقل النظامي، فضلًا عن رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.